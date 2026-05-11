Kokenut Marseillen hyökkääjä Pierre-Emerick Aubameyang suihkutti vaahtosammuttimella entistä huippujuoksijaa Bouabdellah Tahria. Hänet pudotettiin sen vuoksi ulos kokoonpanosta, kertoo RMC Sport.

Marseille oli ollut valmistautumassa Le Havrea vastaan pelattavaan liigaotteluun, kun erikoinen tapahtuma oli sattunut. Torstai-iltana koko joukkueelle määrättiin ulkonaliikkumiskielto. Sen tarkoituksena oli tiivistää ryhmän yhteishenkeä. Seurassa työskentelevä entinen estejuoksija Bouabdellah Tahri sai tehtäväkseen valvoa joukkuetta.

Aubameyang oli tuolloin jostain syystä suihkuttanut vaahtosammuttimella Tahria. Tahri on ottanut tapahtuman raskaasti ja seura päätti pudottaa Aubameyangin liigaottelun kokoonpanosta.

Urallaan muun muassa Barcelonaa ja Arsenalia edustanut Aubameyang pyysi tapahtunutta anteeksi ja väitti, että hän halusi luoda tunnelmaa.

Marseillen kausi on ollut vaikea. Se on sarjassa seitsemäntenä ja voittanut vain yhden ottelun kuudesta viimeisestä.

Tahri niitti urallaan menestystä estejuoksussa. Hän voitti MM-pronssia, EM-pronssia ja EM-hopeaa ja osallistui kolmiin olympialaisiin vuosina 2000-2008.