Katiska-huumejutuissa tuomittu ja vastikään koevapauteen astunut Niko Ranta-aho ja hänen kihlattunsa saavat lapsen.

Ranta-aho kertoo vauvauutisesta Instagramissa, jonne hän jakoi kolmen kuvan kuvasarjan hänestä ja rakkaastaan. Julkaisun ensimmäisenä otoksena on lähikuva kihlatun pyöristyneestä vatsasta. Ranta-aholla on kuvassa kädessään pienet vaaleanpunaiset sukat.

– Puolet minua, puolet sinua, kaikki rakkautemme. Kaikkien suunnitelmien, unelmien ja elämän kaaoksen keskellä loimme jotain, mikä on tärkeämpää kuin mikään muu. Suurin siunauksemme on tulossa, Ranta-aho kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Ranta-aho astui koevapauteen alkuvuonna.

Ranta-aho tuomittiin ensimmäisessä Katiska-huumejutussa 11 vuoden vankeuteen. Toisesta Katiska-jutusta hovioikeus langetti hänelle kahden vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta.

Korkein oikeus hylkäsi viime lokakuussa syyttäjän vaatimuksen Ranta-ahon vankeusrangaistuksen korottamisesta. Syyttäjä vaati, että Ranta-ahon toinenkin Katiska-huumetuomio olisi pitänyt korottaa myös lähes 11 vuoteen.