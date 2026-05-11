Tiettyjä automalleja ei pidä käyttää ennen turvatyynyn vaihtamista.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa sivuillaan tiettyjen Opel-mallien takaisinkutsusta.
Automalleissa Signum, Vectra C, Astra H, Astra J, Cascada A, Meriva B, Zafira C ja Mokka A on havaittu kuljettajan turvatyynyä koskeva vika.
Autonvalmistaja neuvoo lopettamaan näiden autojen käytön välittömästi.
– Autoa ei tule käyttää ennen kuin viallinen turvatyyny on vaihdettu. Tämä on tärkeää oman ja muiden turvallisuuden vuoksi, Traficomin sivuilla kerrotaan.
Traficomin mukaan autoissa olevien Takata-merkkisten turvatyynyjen täyttösylinterien kemikaalit voivat heikentyä ajan myötä.
– Tämä voi aiheuttaa joidenkin täyttösylinterien rikkoutumisen onnettomuuden sattuessa, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
Traficomin mukaan takaisinkutsu koskee 24:ää autoa.
Samasta syystä takaisinkutsu koskee myös Peugeotin iOn-mallia ja