Julkaistu 21 minuuttia sitten

Tomaattien säilytys kotona:

Martat muistuttavat , että tomaatin ihanteellinen säilytyslämpötila on noin +13 astetta. Lämpötilan olisi hyvä osua +11–14 asteen väliin. Jos tällaisen säilytyspaikan järjestäminen on mahdotonta, liian lämmin on parempi kuin liian kylmä. Huoneenlämpö siis voittaa jääkaapin.

Mitä tomaatille tapahtuu liian kylmässä?

Jääkaapissa tomaatti menettää nopeasti makunsa ja kiinteytensä. Kuten tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, kylmyys keskeyttää tomaatin aromien kehittymisen ja heikentää jo olemassaolevia makuja. Kun tomaatit säilötään kylmään, niiden maussa tapahtuu siis ei-toivottuja kemiallisia muutoksia.



Myös tomaattien rakenne kärsii jääkaapissa, sillä niille liian viileä lämpötila vaikuttaa tomaatin soluseinien rikkoutumiseen ja muuttaa siten rakennetta jauhoiseksi. Se, että kylmän tomaatin rakenne on rakeinen, johtuu nimenomaan liian viileästä säilytyslämpötilasta.