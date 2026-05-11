Moni pilaa tomaatin makunautinnon säilyttämällä sitä väärin kotikeittiössään.
Valtakunnallista tomaattiviikkoa vietetään vuonna 2026 viikolla 20, eli 11.–17.5.2026. Tomaatti on maailman suosituin vihannes ja Suomessa sitä syödään kilokaupalla vuodessa per henkilö.
Makeat ja mehukkaat tomaatit siis todella lukeutuvat monen suomalaisen suosikkivihanneksiin, mutta jostain syystä niille on vakiintunut aivan väärä säilytyspaikka.
Ei tomaatteja jääkaappiin
Onko sinullakin tällä hetkellä tomaatteja jääkaapissasi?
– Suurin kaltoinkohtelu, jonka tomaatille voi tehdä on säilyttää niitä jääkaapissa. Tämä on valitettavan yleinen virhe ja kuluttajatutkimuksista saadun tiedon mukaan jopa 62 prosenttia on toiminut kyseisellä tavalla, Närpiön vihanneksesta kerrottiin Satokausikalenterille vuonna 2020.
Samaa on muistutettu myös Kauppapuutarhaliitosta. Liittoon tulee säännöllisesti palautetta tomaattien mauttomuudesta, eivätkä ihmiset tajua sen johtuvan väärästä säilytystavasta.
– Tomaatin maku häviää jääkaapissa, joten säilytys vaikuttaa makuun ratkaisevasti. Usko jääkaapissa säilyttämisestä elää kuitenkin vahvana, kertoi sittemmin eläköitynyt Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen vuonna 2021.