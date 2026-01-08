Ankkurin ja ankkuriketjun epäillään aiheuttaneen vähintään kymmenien kilometrien raahausjälki Itämeren pohjaan.

Uudenvuodenaaton kaapelirikosta epäillystä Fitburg-rahtilaivasta puuttuu yksi ankkuri.

Asia selviää Traficomin satamavaltiotarkastusraportista, jonka MTV Uutiset on saanut tietopyynnöllä.

Puuttuva ankkuri on tyyrpuurin puoleinen eli aluksen oikean puolen ankkuri perästä keulaan katsottuna.

Keskusrikospoliisin ja Traficomin mukaan puuttuva ankkuri on sama, vaurioitunut ankkuri, jonka viranomaiset ovat nostaneet merestä.

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnan yleisjohtajan, rikosylikomisario Risto Lohen mukaan viranomaiset ovat "käyneet läpi" merestä nostettua ankkuria ja siinä olevia vaurioita.

– Niitä on verrattu merenpohjan tutkimuksiin, Lohi sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Keskusrikospoliisin takavarikoiman Fitburg-aluksen ankkurin ja ankkuriketjun epäillään aiheuttaneen vähintään kymmenien kilometrien raahausjäljen Itämeren pohjaan.

Raahausjälki johtaa Elisan vaurioituneelle tietoliikennekaapelille. Raahausjälki sopii Fitburgin reittiin, poliisi kertoo.

Suomenlahden merivartioston julkaiseman videon raahausjäljestä voi katsoa Facebookista.

Ankkurin menettäminen on merialuksille sinällään "normaalia", sanoo Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen MTV Uutisille.

– Aluksen lippuvaltio voi myöntää alukselle luvan liikkua väliaikaisesti ilman toista ankkuria, Sonninen sanoo.

Aluksella on yksi ankkuri

KRP:n tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Lohi sanoi keskiviikkona Helsingin Sanomille tutkinnan keskittyvän ankkurilaitteiston kuntoon.

Kyse on laitteistosta, joka kuuluu vaurioituneella ankkurille, jonka Traficom siis katsoo puuttuvan.

Fitburgin jäljellä olevan ankkurin mekanismi toimii normaalisti, eikä siitä ollut huomautettavaa tarkastuksessa, Traficomin Sonninen kertoo.

Traficom ei tarkastanut puuttuvan ankkurin mekanismia, koska laivan merikelpoisuuden kannalta ei ole olennaista, toimiiko puuttuvan ankkurin laitteisto vai ei, Sonninen selventää.

– Aluksella on yksi ankkuri ja sen laitteistot toimivat, Sonninen sanoo puhelimitse.

8:26 Rikostoimittajat: Kaapelivaurioiden tutkinta käyntiin – miehistö rikosepäilyn kohteena.

Tapaus muistuttaa reilun vuoden takaista Eagle S -tapausta. Eagle S -laivan ankkuri löytyi Itämeren pohjasta kymmenien kilometrien raahausjälkien päästä.

Eagle S -tankkerin epäiltiin katkaisseen viisi merikaapelia Suomenlahdella. Lokakuussa Suomen käräjäoikeus totesi, ettei sillä ole toimivaltaa Eagle S -syytteiden käsittelyyn.

Tutkinta kestää kuukausia

Poliisi tutkii Fitburg-tapausta rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

– Tutkinnan keskiössä on tahallisuuden ja siihen vaikuttavien tietojen arviointi, tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi Keskusrikospoliisista sanoi tiedotteessa sunnuntaina.

Poliisin mukaan kaapelirikon esitutkinta jatkuu viikkoja.

Suomen viranomaiset ottivat Fitburg-aluksen haltuunsa uudenvuodenaattona.

