Viranomaisten uudenvuodenaattona haltuun ottama Fitburg-alus on saanut luvan poistua Suomesta. Rajavartiolaitos saattoi aluksen pois Suomen aluevesiltä.
Fitburg-alus sai Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan poistumisluvan Suomesta tänään maanantaina, kun poliisi oli suorittanut rikostutkinnan kannalta tarvittavat toimet ja korvaava miehistö oli saapunut alukselle.
Fitburg lähti matkaan Kantvikin satamasta Kirkkonummelta tänään maanantaina aamupäivällä.
Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turva yhdessä muiden yksiköiden kanssa saattoi Fitburgia sen poistuessa Suomen aluevesiltä. Saattotehtävä sujui tiedotteen mukaan ilman poikkeamia.
Turva ja Rajavartiolaitos saattoivat Fitburg-aluksen pois Suomen aluevesiltä.Rajavartiolaitos
Tietoliikenneyhtiö Elisa havaitsi varhain aamulla uudenvuodenaattona omistamassaan tietoliikennekaapelissa vian Helsingin ja Tallinnan välillä. Elisa ilmoitti asiasta Suomenlahden merivartioston johtokeskukseen.
Suomen viranomaiset alittivat Rajavartiolaitoksen johdolla selvittää mahdollisia aluksia, jotka olivat voineet aiheuttaa vedenalaisen kriittisen infrastruktuurin vaurioitumisen.
Rajavartiolaitos paikansi nopeasti aluksen, jonka epäiltiin toiminnallaan aiheuttaneen kaapelin vaurioitumisen.
Elisan ilmoittama kaapelin vaurioitumispaikka sijaitsi Viron talousvyöhykkeellä.
Rajavartiolaitoksen helikopterin ja vartiolaiva Turvan henkilökunta havaitsivat Fitburgin ankkuriketjun olevan meressä siitä huolimatta, että alus oli kulussa.
Rajavartiolaitos kehotti alusta pysähtymään ja nostamaan ankkuriketjun ylös sekä siirtymään turvalliselle ankkuripaikalle.
Tapauksen johtovastuu siirrettiin Suomenlahden merivartiostolta Helsingin poliisilaitokselle.
Suomen viranomaiset ottivat aluksen haltuun yhteisoperaationa.
Vartiolaiva Turva koordinoi ja teki tutkimuksia veden alla Suomenlahdella Keskusrikospoliisin ohjauksessa. Tutkimuksiin osallistui myös Merivoimien miinantorjunta-alus Katanpää ja viranomaisia Virosta.
Vartiolaiva Turva paikansi ja dokumentoi Fitburg-aluksen ankkurin aiheuttaman raahausjäljen kymmenien kilometrien matkalta.
– Suomenlahden merivartiosto toimi tilanteessa tehokkaasti paikantaen epäillyn kohdealuksen nopeasti, ja lisävauriot vedenalaiselle kriittiselle infrastruktuurille kyettiin estämään, Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Mikko Simola sanoo tiedotteessa.
Simola kiittelee Suomen viranomaisten valmiutta toimia tehokkaasti yhdessä "ainutlaatuisen vaikuttavaksi".