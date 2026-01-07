Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin suorittama satamavaltiotarkastuksen raportti on valmistunut.
Satamavaltiotarkastus aloitettiin 31. päivä joulukuuta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että alus täyttää sitä koskevat kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset.
Tarkastuksessa havaittiin kymmenen puutetta. Yksikään puutteista ei vaaranna aluksen tai sen miehistön turvallisuutta.
– Aluksella havaitut puutteet liittyivät paloturvallisuuteen, hätätilanteisiin varautumiseen sekä konehuoneen turvalliseen käyttöön ja aluksen yleiseen kunnossapitoon, mutta olivat lieviä, tiedotteessa kerrotaan.
Traficomin mukaan mikään havaituista puutteista ei johda aluksen pysäyttämiseen. Vakavissa tapauksissa Traficom voi pysäyttää aluksen käytön, kunnes puutteet on korjattu.
Puutteiden korjaus on kertoman mukaan aloitettu.
– Alus oli ikäänsä nähden asianmukaisessa kunnossa ja se voi meriturvallisuuden näkökulmasta jatkaa matkaansa, kun puutteet on korjattu, kertoo Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen.
Fitburgin epäillään vaurioittaneen merikaapelia Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Vaurioituneen tietoliikennekaapelin omistaa Elisa.
Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.
Tapahtumien tutkinnan on arveltu kestävän viikkoja.
0:40Tältä Fitburg-alus näyttää.