Aluksen lasti oli Tullin hallinnollisesti pidättämänä sen ajan, että se sai päätökseen esiselvityksen mahdollisesta pakoterikoksesta.

Itämerellä uudenvuodenaattona tapahtuneesta kaapelirikosta epäilty Fitburg-alus on Keskusrikospoliisin (KRP) takavarikoimana. Päätös takavarikosta tehtiin esitutkintatoimenpiteiden turvaamiseksi, ja takavarikko alkoi keskiviikkona 7. tammikuuta kello 8, poliisi tiedottaa.

Poliisin esitutkintaa varten aluksella tehdään teknistä tutkintaa ja kuullaan miehistöä, mistä johtuen takavarikointi on tässä vaiheessa tarpeen.

Tätä ennen aluksen terästuotteista koostuva lasti oli Tullin hallinnollisen pidättämisen kohteena, kun se teki esiselvitystä siitä, oliko aluksen miehistöä syytä epäillä törkeästä pakoterikoksesta.

Poliisi tutkii tapahtumia tässä vaiheessa rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Yksi aluksen miehistöön kuuluva henkilö on vangittu rikoksesta epäiltynä ja kolme henkilöä on määrätty matkustuskieltoon.

Fitburgin epäillään vaurioittaneen muun muassa Elisan omistamaa tietoliikennekaapelia Suomenlahdella. Alus pysäytettiin ja ohjattiin Suomen aluevesille asian selvittämiseksi.

Suomen ja Viron keskusrikospoliisit ovat perustaneet yhteisen tutkintaryhmän esitutkintaa varten.