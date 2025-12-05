Anne-Mari Pahkala antoi esimakua Linnan juhliin suunnittelemista luomuksistaan.
Muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkala vieraili aikaisemmin tällä viikolla Huomenta Suomi -ohjelmassa puhumassa Linnan juhlien puvuista. Pahkala on suunnitellut tämän vuoden juhliin kymmenen asua.
Hän oli tuonut suoraan lähetykseen esittelyyn neljä luomusta, jotka nähdään itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
– Kolme tässä esillä olevaa perustuu minun lokakuussa lanseerattuun Anmai-brändiin, joka vahvistaa tätä aina suunnittelutyössäni kärkenä ollutta ajattomuuden filosofiaa, suunnittelija kertoo.
Pahkala kuvailee asujen olevan monikäyttöisiä ja rohkaisevan henkilön itseilmaisua.
Katso asut ylhäällä olevalta videolta!