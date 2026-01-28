– Turhautuminen paistoi Ogierista. Sen jälkeen oli sellaista passailua kyllä. Oliko se mestaruuskrapulaa vai sitä, että nuori kuski vetää heti hirveän ajan ja itse et heti pärjää, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko pyörittelee.

Viime kaudella Ogier piti Monte Carlon voiton jälkeen kahden kisan tauon (Ruotsi ja Kenia). Tämän jälkeen tullut menestysputki avasi mestaruusikkunan, ja Ogier ajoikin Suomen osakilpailusta lähtien koko loppukauden. Lopulta yksitoista kisaa 14:stä riitti hänelle maailmanmestaruuteen.