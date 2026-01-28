Sebastien Ogier saattaa joutua rukkaamaan suunnitelmaansa kaudelle 2026, kun ranskalaissuuruus oli odottamattomissa ongelmissa Monte Carlon MM-rallissa, MTV Urheilun asiantuntijat analysoivat.
Ogier haki Monte Carlosta 11. voittoaan, mutta jo torstai-illan avaus-ek:t osoittivat sen erittäin haastavaksi. Ogier haukkui kovasanaisesti Hankookin nastarenkaat 2. erikoiskokeen päätteeksi, kun lopulta kisan voittoon ajanut Oliver Solberg löi hänet yli minuutilla erittäin haastavissa olosuhteissa.
– Turhautuminen paistoi Ogierista. Sen jälkeen oli sellaista passailua kyllä. Oliko se mestaruuskrapulaa vai sitä, että nuori kuski vetää heti hirveän ajan ja itse et heti pärjää, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko pyörittelee.
Monte Carlo osoitti, että myös ennätyksellistä kymmenettä MM-titteliään tänä vuonna jahtaava Ogier on haavoittuvainen. Toisaalta torstain ja perjantain lähtöpaikka ensimmäisenä oli ainakin pieni lisärasite Ogierille.
Toinen asiantuntija Jari Ketomaa ei usko Ogierin mestaruuskrapulaan. Hänen mielestään ranskalainen varmisti viisaasti palkintosijan (kolmas), eikä lähtenyt ottamaan hurjia riskejä haastavissa oloissa.
– Hän on äärimmäisen kova kilpailija, mutta arvostaa myös muiden työtä, Ketomaa toteaa viitaten Ogierin Solbergille jakamiin kehuihin.
Viime kaudella Ogier piti Monte Carlon voiton jälkeen kahden kisan tauon (Ruotsi ja Kenia). Tämän jälkeen tullut menestysputki avasi mestaruusikkunan, ja Ogier ajoikin Suomen osakilpailusta lähtien koko loppukauden. Lopulta yksitoista kisaa 14:stä riitti hänelle maailmanmestaruuteen.
Ogier himoinnee MM-titteliä myös tänä vuonna.
– Ehkä hän on laskenut, että täydellisessä maailmassa kymmenen kisaa riittäisi mestaruuteen, Tahko kommentoi.
Ogierilla on edelleen pelivaraa, sillä MM-sarjan kärkinimet kärsivät auraustehtävistä kauden päättävän seitsemän sorakisan putken aikana. Odotettua heikommin sujunut Monte saattaa kuitenkin pakottaa Ogierin rukkaamaan suunnitelmaansa. Tahko väläyttää, että ranskalainen saattaakin palata rattiin jo Keniassa maaliskuussa.
– Hän joutuu ehkä vähä miettimään uudestaan (suunnitelmaansa), Tahko summaa.
Jutun yllä olevalla videolla lisää analyysiä Ogierin tilanteesta. Alla Tahko ja Ketomaa kommentoivat puolestaan Solbergiiin liittyvää mestaruusväitettä.
