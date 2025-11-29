Sebastien Ogier on voittanut rallin maailmanmestaruuden 2025. Maailmanmestaruus on Toyotan ranskalaiskuljettajan uran yhdeksäs.

Ogierin mestaruus sai sinettinsä Saudi-Arabian MM-rallin viimeisellä Power Stage -erikoiskokeella. Ranskalaistähti päihitti kauden päätöspäivään venyneessä MM-taistossa tallitoverinsa Elfyn Evansin ja Kalle Rovanperän.

MM-sarjan loppupisteet 1. Sebastien Ogier, 293p

2. Elfyn Evans, 289p

3. Kalle Rovanperä, 256p 4. Ott Tänak, 216p

5. Thierry Neuville, 194p

6. Takamoto Katsuta, 122p

7. Adrien Fourmaux, 115p

8. Sami Pajari, 107p

Vaikka Ogier taipui Evansille 7,2 sekunnilla päätöspätkällä, hän sinetöi mestaruutensa kukistamalla britin 0,8 sekunnin erolla lauantain pikakisassa. Tämän jälkeen Hyundain Adrien Fourmaux'n ja Thierry Neuvillen pätkäajoilla ei ollut merkitystä.

Neuville ajoi puolestaan Saudi-Arabian MM-rallin voittoon.

