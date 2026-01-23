Hallitseva rallimestari Sebastien Ogier aloitti uuden MM-kauden haukkumalla Hankookin renkaat.

Ogier oli torstaina Monte Carlon avauspäivänä suurissa vaikeuksissa jouduttuaan raskaisiin olosuhteisiin ensimmäisellä ajovuorolla.

– En ole nähnyt tuollaista koskaan elämässäni. Niin paska rengas. Aivan uskomatonta, Ogier kiukutteli jo kauden toisen erikoiskokeen jälkeen torstaina.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n nykylinjan mukaisesti sakko kiroilusta ja rengaspartnerin arvostelusta on todennäköisesti jo postissa.

Perjantaina Ogierin tilanne helpottui, kun edellisenä päivänä keskeyttäneet Josh McErlean ja Sami Pajari putosivat hänen edelleen tietä avaamaan. Ranskalaismestari ei suostunut kertomaan, onko hän nyt tyytyväisempi renkaan toimivuuteen.

– En lähde sitä kommentoimaan, mutta teimme minusta kelpo lenkin. Emme olisi paljon enempään pystyneet.

– Sulava lumi on pahinta edessä ajaville. Onneksi minulla on kaksi autoa edessäni, vaikka ajolinja oli välillä vähän omituinen. Menetän silti vähemmän kuin eilen, jolloin olin ensimmäisenä, Ogier totesi MTV Urheilulle.

Ogier on kuuden ajetun erikoiskokeen jälkeen kisassa kolmantena kahden muun Toyota-kuskin, sensaatiomaisesti minuutin johdon repineen Oliver Solbergin ja 35 sekuntia edellä olevan Elfyn Evansin takana.

Perjantaina ajetaan vielä aamun kolme erikoiskoetta uudelleen läpi. Nämä sisälsivät ensimmäisellä vedolla niin sohjoisia, lumisia, jäisiä kuin mutaisiakin osuuksia.

– Siellä on todella vaikea nähdä. On vaikea arvioita itse, joten pitää luottaa paljon siihen, mitä oma etuautosi on sanonut, Evans kertoi.

– (Iltapäivästä) voi tulla vaikeaa. Odotan, että tulee olemaan todella likaista. Tänä aamuna leikattiin jo paljon mutkissa. Ainakin mutakylpy siitä tulee, walesilainen jatkoi.