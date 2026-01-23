Oliver Solberg kasvatti jälleen Monte Carlon MM-rallin johtoaan. Ruotsalainen teki jo kolmannen pohja-aikansa.

EK5:llä rengasrikon kokeneen Solbergin johto Toyotan tallikaveriin Elfyn Evansiin kutistui puolella minuutilla, mutta Solberg paikkasi tilanteen perjantain seuraavalla pätkällä.

Solberg tykitti kuudennelle erikoiskokeelle pohja-ajan 8,8 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen.

Evans hävisi Solbergille 20,7 sekunnilla ja Toyota-kaksikon välinen ero rallin kokonaistilanteessa venyi jälleen minuuttiin ja neljään sekuntiin.

Solbergin suoritusta korostaa se, että hän joutui vaihtamaan perjantain toisen pätkän jälkeen rikkoutuneen nastarenkaan kitkarenkaaseen samaan aikaan, kun olosuhteet muuttuivat jälleen lumisiksi.

– Tie tietysti putsaantui vähän. Toisella puoliskolla oli todella paljon mutaa, mutta se oli varmaan sama kaikille, Solberg totesi.

– Minulla oli kuitenkin yksi lumirengas ja kolme nastarengasta. Se oli ihan hullua. Yritin puskea kovaa ja otin pientä riskiä. Se toimi, Solberg iloitsi.

0:57 Oliver Solberg kertoi ottavansa hallittuja riskejä Monte Carlon vaikeissa olosuhteissa.

Torstain keskeytyksensä takia ajojärjestyksessä toisena matkaan lähtevä Sami Pajari jää jokaisella pätkällä rutkasti tallikaveriensa vauhdista. Nyt Pajarille tuli takkiin minuutin verran.

– Toistaiseksi ihan ok näyttäisi olevan, mutta ei edelleenkään vielä sinne päinkään, missä haluaisin olla. Pitää vain tehdä tosi paljon töitä, että ymmärtää, mistä löytyy (aikaa) vielä, Pajari kommentoi.

1:20 Sami Pajari hakee keskeytyksensä jälkeen lähinnä kokemusta Monte Carlosta.

Monte Carlon MM-rallissa ajetaan samat kolme erikoiskoetta uudelleen iltapäivällä. Seitsemän erikoiskoe käynnistyy kello 16.16 Suomen aikaa.

EK6 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 (17,79 km):

1. Oliver Solberg Toyota 12.57,1 2. Thierry Neuville Hyundai +8,8 3. Adrien Fourmaux Hyundai +16,6 4. Elfyn Evans Toyota +20,7 5. Sebastien Ogier Toyota +20,9 6. Hayden Paddon Hyundai +25,0 7. Jon Armstrong M-Sport +25,9 8. Takamoto Katsuta Toyota +34,7 ... 12. Sami Pajari Toyota

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK6/17: