MTV Uutisten teettämässä kyselyssä jopa kolme viidestä vastaajasta koki Pride-liikkeen vasemmistolaiseksi. Uutisextrassa vieraileva Sdp:n Antti Lindtman toivoo, että kaikki suomalaiset kannattavat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä.

– Itse ajattelen, että Pride-liikkeen ytimessä on kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus. Mielestäni yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät ole mikään oikeisto-vasemmisto -kysymys. Kyllä siinä on kyse siitä, että me kaikki ihmiset olemme yhdenvertaisia toistemme edessä, Lindtman toteaa.

Näkemys Pride-liikkeen vasemmistolaisuudesta korostuu erityisesti oikeistopuolueiden kannattajissa.

– En tiedä, kertooko tämä oikeistopuolueiden arvojen muutoksesta sen suhteen, mitä tulee esimerkiksi yhdenvertaisuuskysymyksiin. En osaa sitä arvioida. Ajattelen itse niin, että se hyödyttää koko yhteiskuntaa ja kaikkia meitä, että kaikilla on taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet, Lindtman sanoo.