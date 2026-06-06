Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja selventää lausuntojaan kokoomuksen naisongelmasta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pahoittelee eilistä kommenttiaan, joka koski naisten osuuden vähenemistä kokoomuksen kannattajissa.

– Eilinen kommenttini oli epäonnistunut ja huolimaton. En ajattele niin, etteivät naiset ymmärtäisi taloutta tai että talousasiat kiinnostaisivat heitä vähemmän. Päinvastoin. Naiset eivät myöskään ole ole yksi yhtenäinen ja asioista samalla tavalla ajatteleva ryhmä, Kopra kirjoittaa Facebookissa.

– Politiikka ei ole ihmisille vain numeroita tai tilastoja. Se näkyy jokapäiväisessä arjessa, toimeentulossa, palveluissa ja tulevaisuudenuskossa. Tätä ajatusta tavoittelin, mutta epäonnistuin sen sanoittamisessa, Kopra kirjoittaa.

Kopra tarkentaa MTV Uutisille, että hän viittaa epäonnistuneella kommentillaan Iltalehden haastattelussa esittämiinsä kommentteihin siitä, miksi naisten osuus kokoomuksen kannattajissa on pienentynyt.

– Olemme vähän tällaisia Excel-Niiloja. Laskemme ja puhumme rahasummista ja miljardeista. Tavallaan tunne ja empatia, joita jokainen kokoomuslainen kokee, eivät välttämättä näy esille tuloissamme ja päätöksissämme sillä tavalla kuin niiden kuuluisi. Tämä on saattanut aiheuttaa vieraantumisen tunnetta, Kopra kommentoi Iltalehdelle.

Myös eilen kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kopralta kysyttiin, mitä hän ajattelee kokoomuksen niin sanotusta naisongelmasta eli siitä, että naisten osuus kokoomuksen kannattajista on pudonnut noin 34 prosenttiin.