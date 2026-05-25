SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman lupaa terveystarkastuksia työttömille.
Puheenjohtaja Antti Lindtmanin linjapuhe toimi loppuhuipennuksena SDP:n kolmipäiväiselle puoluekokoukselle Tampereella.
Puheen keskeinen avaus on SDP.n aikomus huolehtia siitä, että jokaiselle työttömälle työnhakijalle tarjotaan jatkossa terveystarkastus.
Työttömien terveystarkastusten järjestäminen on jo nyt hyvinvointialueiden velvollisuus, mutta tarkastuksia järjestetään eri alueilla vaihtelevasti.
– Me aiomme huolehtia siitä, että hyvinvointialueet tarjoavat sen jatkossa ihan jokaiselle. Meillä on hyviä kokemuksia kokeiluista, joissa työnhakijat on saatu lääkäriin ja on tehty rutiinitarkastusta laajempi työkyvyn arviointi, Lindtman sanoi.
Lindtman kutsui ehdotusta "2020-luvun Lex Taipaleeksi" viitaten SDP-konkari Ilkka Taipaleeseen. Lex Taipale oli vuonna 2005 säädetty laki, jolla iäkkäitä pitkäaikaistyöttömiä päästettiin eläkkeelle.
"Persut kesyttivät kokoomuksen"
Puheeseen sisältyi luonnollisesti myös kovaa hallitukseen kohdistunutta kritiikkiä.
– Pääministeri lupasi ja kehui Eurooppaa myöden, että hallitusvastuu kesyttäisi perussuomalaiset. Että ministerisalkkujen paino tekisi laitaoikeistosta vastuullisen, Lindtman muisteli.