Valtaosa MTV Uutisten kyselyyn vastanneista pitää Pridea vasemmistolaisena.
Kolme viidestä MTV Uutisten Verianilla teettämään kyselyyn vastanneista sijoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Pride-liikkeen vasemmisto–oikeisto-akselilla vasemmalle.
Näkemys korostuu erityisesti oikeistopuolueiden kannattajissa. Lisäksi miesten ja naisten vastaukset eroavat selvästi toisistaan.
Kyselyn mukaan miehistä 58 prosenttia pitää Pride-liikettä selvästi vasemmistolaisena. Naisista samaa mieltä on 30 prosenttia.
Vasemmistolaisena sitä piti myös valtaosa MTV Uutisten katugallupiin vastanneista.
– Vasemmistolaisena tietysti. Koska tiedämme oikeiston retoriikan. Se on seksuaali- ja muita vähemmistöjä vastaan, sanoo helsinkiläinen Sabrina Hafayed.
Helsinkiläinen Aya Lohvansuu sijoittaisi Priden vasemmisto–oikeisto-akselilla keskustan ja vasemmiston väliin.
– Mun mielestä sen pitäis olla neutraali, mutta stereotyyppisesti ja muutenkin käsitykseltään se on aikalailla vasemmistoasia.
Hänestä vasemmisto pyrkii ajamaan enemmän edistystä, kun oikeisto pyrkii taas perinteisimpiin arvoihin.
Oikeistolaiset sijoittavat Pride-liikkeen selvästi useammin vasemmalle kuin vasemmistolaispuolueiden kannattajat.
Mitä enemmän vastaaja sijoittuu itse vasemmalle, sitä neutraalimpana hän näkee Priden. Oikeistolaisiksi itsensä kokevat puolestaan sijoittavat Priden selvästi vasemmalle.
Perussuomalaisten kannattajista lähes 80 prosenttia pitää Pridea selvästi vasemmistolaisena. SDP:n kannattajista näin ajattelee 22 prosenttia.