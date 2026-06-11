Vaikuttaja Sara Siepin ja hänen kumppaninsa jalkapalloilija Pyry Soirin esikoinen sai vahvan nimen.
Vaikuttaja Sara Sieppi jakoi Instagramiin ihastuttavia kuvia hänen ja jalkapalloilija Pyry Soirin esikoispojan ristiäisistä Mikael Agricolan kirkosta.
– Ikimuistoinen päivä, Sieppi kirjoittaa kuvien yhteydessä.
Kuvia voit selata nuolesta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Pojan nimi paljastuu viimeisestä kuvasta, sillä leivonnaisissa lukee Sisu.
Kuvista päätelleen tilaisuudessa esiintyi artisti Diandra.
Pariskunnan poika syntyi maaliskuussa.
Sieppi on kertonut julkisuudessa aiemmin avoimesti keskenmenoistaan.