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MM-kisoista käännytetty Omar Artan tuomaroi Suomessa | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät MM-kisoista käännytetyllä tuomarilla yhteyksiä Suomeen – "Ihana ihminen" Omar Abdulkadir Artan (keskellä) oli viime kesänä tuomaroimassa Vantaalla Suomi–Somali Cupia. Socus ry Julkaistu 42 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen Yhdysvalloista pois passitettu somalialaiserotuomari on ollut viheltämässä Suomessa. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Jalkapallon MM-turnauksen alla otsikoita ovat kirvoittaneet monenlaiset hähmäisyydet. Yksi viime päivien puhuttavimmista tapauksista on koskenut Omar Abdulkadir Artania, jonka oli määrä toimia ensimmäisenä somalialaisena päätuomarina MM-kisoissa.

Afrikan parhaana erotuomarina viime vuonna palkittu Artan poistettiin MM-kisatuomareiden listalta maanantaina. Miamin lentokentälle saapuneelta erotuomarilta evättiin maahanpääsy Yhdysvaltoihin, vaikka hänellä on kerrottu olleen voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin.

Somalia on yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamalla listalla maista, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin. Joulukuussa Trump jylisi, ettei hän halua somalisiirtolaisia USA:han. Maan viranomaiset ovat tuoreeltaan väittäneet, että Artanilla olisi yhteyksiä epäiltyihin terroristijärjestöihin, mutta tästä ei ole esitetty täsmällisempää tietoa.

Palattuaan kotimaansa Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun Artan sai sankarin vastaanoton. Torstaina Euroopan jalkapalloliitto Uefa tiedotti, että Artan tuomitsee elokuussa Salzburgissa Super Cupin finaalin, jossa kohtaavat Mestarien liigan voittanut PSG ja Euroopan liigan voittanut Aston Villa.

Valtava joukko ihmisiä oli kunnioittamassa Omar Abdulkadir Artania Somalian Mogadishussa.STELLA Pictures / ddp

MTV Urheilu on saanut tietoonsa, että Artanilla on yhteyksiä myös Suomeen ja joitakin ystäviä täällä. Hän oli viime kesänä Vantaalla tuomaroimassa Suomi–Somali Cupissa, suomalais-somalialaisen yhteisön parhaiden joukkueiden jalkapalloturnauksessa.

Artanin oli kutsunut paikalle Somali Culture & Sports (Socus ry), joka pyrkii urheilun keinoin vähentämään nuorten syrjäytymistä ja ehkäisemään päihdeongelmia. Artan on pyydetty myös tämänkesäiseen Suomi–Somali Cupiin.

Suuret kehut

Somaliassa syntynyt, Suomeen vuonna 2015 muuttanut Mohamed Abdulrahman Abdule on nykyinen Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsen. Hän näki Artania Suomi–Somali Cupin finaalin yhteydessä ja kertoo viestitelleensä erotuomarin kanssa myös Facebookissa.

Abdule kuuli Artanilta viime vuonna miehen unelmasta tuomaroida tämänvuotisissa MM-kisoissa. Artan vihelsi viime vuonna myös Afrikan mestaruuskilpailuissa ja palkittiin ensimmäisenä somalialaisena Afrikan parhaana erotuomarina.

– Hän on ystävällinen, ihana ja hyvä ihminen, Abdule sanoo kokemansa perusteella.

Hän pohtii, että Artanin pois passittaminen Yhdysvalloista ei ole erotuomarin syytä, vaan poliittinen ongelma: Somalia on esimerkiksi MM-vaikeuksissa olleen Iranin kanssa Trumpin hallinnon 19 matkustuskieltoon asetetun valtion listalla. Kyseisistä maista Yhdysvaltoihin on "todella vaikea päästä".

"Kaikki maailmassa näkevät"

Mohamed Abdulrahman Abdule toimii Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenenä.

Abdule on yrittänyt viime päivinä tavoittaa Artania, mutta ymmärtää, ettei tämä ole vastannut kiireidensä myötä. Abdule haluaa ilmaista Artanille miehen olevan oikealla tiellä.

– Koko maailma on pysähtynyt hänen kohdallaan. Kaikki puhuvat hänestä ja tietävät, että hän oli oikeassa. Hän on sanonut haluavansa vielä kehittyä. Sanon, että mene vain eteenpäin – kaikki maailmassa näkevät, mistä tämä virhe johtuu. Toivotan hänelle hyvää menestystä.

Abdule haaveilee, että Artan voisi joskus kenties tuomaroida myös Suomen pääsarjassa Veikkausliigassa.

– Kun hän ehkä tulee vielä Suomeen, on varmasti mahdollista jutella, miten hän voisi vaikuttaa tulevaisuudessa Euroopassa tuomarina.