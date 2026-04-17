Mikään puolue ei ole keskustellut tällä vaalikaudella yhtä paljon kuin SDP, puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo MTV:n Uutisextrassa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei ymmärrä, mihin puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkysen esittämä kritiikki perustuu.

– Tässä Mäkysen ajatuksenjuoksussa on kyllä hiukan vaikea pysyä perässä, Lindtman sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Matias Mäkynen ilmoitti viime viikolla, ettei hae jatkokautta SDP:n varapuheenjohtajana toukokuun puoluekokouksessa. Samalla hän sanoi Ylelle, että erilaisten mielipiteiden sietäminen on vähentynyt puolueessa viime vuosina.

– Sietokyky käydä keskustelua vaikeista asioista on kaventunut, Mäkynen sanoi.

Puheenjohtaja Lindtman on Uutisextrassa täysin toisella linjalla.

Hän arvioi, ettei "mikään muu puolue ole keskustellut niin paljoa esimerkiksi tämän vaalikauden aikana kuin SDP".

"Puolue taisi saada parhaan tuloksen 20 vuoteen"

SDP:n sisäiset linjaerimielisyydet ovat pulpahdelleet pintaan toistuvasti nykyisen vaalikauden aikana.

Ainakin velkajarrusta ja niin sanotusta käännytyslaista olisi Mäkysen mielestä pitänyt Ylen mukaan käydä enemmän keskustelua puolueen sisällä.

Antti Lindtman korostaa SDP:n olevan keskusteleva kansanliike. Puolueella on kuitenkin lopulta oltava selkeät kannat talous- ja turvallisuuskysymyksissä.

– Kaikki ne esitykset, joita olen tuonut ja joita on käsitelty yhdessä meidän puolue-elimissä, on hyväksytty erittäin laajalla enemmistöllä tai yksimielisesti, Lindtman sanoo.

Puheenjohtaja Lindtman katsoo myös SDP:n korkean kannatuksen todistavan puolueen "yhdessä otetun linjan" puolesta.