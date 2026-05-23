Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi velkajarrua ja puolueen kannatustilannetta puoluekokouksen yhteydessä Turussa.

Vihreiden sisällä käydään keskustelua siitä, pitäisikö puolueen pysyä mukana parlamentaarisessa velkajarrussa.

Velkajarrulla tarkoitetaan eduskuntapuolueiden työryhmässä tehtyä tavoitetta julkisen talouden vahvistamisesta ensi vaalikaudella.

Puheenjohtaja Sofia Virran mukaan puolueeseen mahtuu erilaisia näkemyksiä talouspolitiikasta, mutta linjan ratkaisee puoluekokous.

Gallupeissa vasemmistoliitto nousee kohisten ja se on samalla ainut puolue, joka ei ole velkajarussa mukana. Virralta kysyttiin, että pelottaako häntä se, että vihreiden kannattajat siirtyvät vasemmiston suuntaan.

– Minua pelottaa tässä ajassa ainoastaan se, että Petteri Orpon hallituksen politiikka aiheuttaa tilanteen, jossa suomalaiset eivät uskalla enää unelmoida, sanoo Virta MTV Uutisextran haastattelussa.

Vihreissä eri näkemyksiä velkajarrusovusta

Puolueen sisäisestä keskustelusta huolimatta yhteinen pohja löytyy Virran mukaan siitä, mihin talouspolitiikalla pyritään.

– Meitä yhdistää näkemys siitä, että talous on väline ja talouden pitää olla vahva, jotta voidaan pitää kaikista huolta ja turvata ilmastoa ja luontoa, Virta sanoo.

Erimielisyyttä on hänen mukaansa siitä, olisiko vihreiden pitänyt olla mukana parlamentaarisessa sovussa. Ratkaisun tekee puoluekokous.