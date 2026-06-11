Iranin pääneuvottelija sanoo, että impulsiiviset päätökset voivat muuttaa kaiken huonompaan.
Iranin pääneuvottelija kehottaa Yhdysvaltoja punnitsemaan huolellisesti seuraavaa siirtoaan Lähi-idässä tai luvassa voi olla vuosia kestävä energian hintojen nousu.
Mohammad Bagher Ghalibaf esitti kehotuksensa viestipalvelu X:ssä. Ghalibafin mukaan väärät strategiat tai impulsiiviset päätökset voivat muuttaa kaiken huonompaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi aiemmin tänään, että Yhdysvallat ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Khargin saaren. Lisäksi Trump sanoi Yhdysvaltojen iskevän tänä iltana voimalla Iraniin.