Helsinki Priden toiminnanjohtajan mukaan Pride tekee yhteistyötä yli puoluerajojen.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen ja Helsinki Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ovat täysin eri mieltä siitä, tekeekö Helsinki Pride tasapuolisesti yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. He keskustelivat aiheesta MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertonut Sebastian Tynkkynen sanoi, että Pride ei tee yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Tynkkynen viittasi muun muassa siihen, että kolme vuotta sitten Helsinki Pride ei hyväksynyt kokoomusta ja keskustaa tapahtuman kumppaniksi.

– Katumarsseilla liehuu kaikki hamastiinan [Tynkkysen käyttämä termi, jossa hän yhdistää Hamasin ja Palestiinan] ja kommunistien liput, mutta samaan aikaan Pride kieltää sellaisia puolueita kuten kokoomus tai keskusta osallistumasta marsseille. Eli peli on tavallaan siinä mielessä selvä. Priden poliittinen agenda menee lisäksi yksi yhteen vihervasemmistopuolueiden kanssa, Tynkkynen sanoi.

Helsinki Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen sanoi, että Pride tekee yhteistyötä yli puoluerajojen. Hän tarkensi myös, että vuonna 2023 kiista liittyi nimenomaan translain käsittelyyn.

– Haluan korjata sen, että me emme ole ikinä kieltäytyneet yhteistyöstä. Se mikä pitää paikkaansa on, että me emme ottaneet kokoomusta ja keskustaa yhteisökumppaniksi, emmekä halunneet antaa heille näkyvyyttä puistojuhlassa. Tämä liittyi translain käsittelyyn ja siihen, millaisia päätöksiä puolueet tekivät, Kemppainen sanoi.

Hänen mukaansa laaja yhteistyö yli puoluerajojen on välttämätöntä Helsinki Pridelle.

– Vähemmistöjen asiat eivät ikinä etene, jos ei me saada myös enemmistöä mukaan. Eli me teemme kyllä yhteistyötä yli puoluerajojen.

Hän lisäsi, että viime vuonna Helsinki Pride -kulkueessa oli mukana keskusta, kokoomus, RKP, SDP, vihreät ja vasemmisto.

– Kaikki yhdessä, Kemppainen totesi.