Kaksi lasta ja aikuinen kuolivat onnettomuudessa Hollannin maaseudulla.
Kaksi lasta ja aikuinen kuolivat torstaina Hollannissa, kun auto törmäsi pyöräretkellä olleisiin koululaisiin. Onnettomuudesta kertoo muun muassa uutistoimisto AP.
Lisäksi neljä lasta loukkaantui vakavasti tapahtumassa. Heidät vietiin sairaalaan.
Ryhmässä oli mukana 14 koululaista ja heidän valvojansa.
Auton kuljettajasta ei ollut heti saatavilla tietoa. Hollantilaismedian julkaisemassa kuvassa näkyy auto, jonka tuulilasi on rikki ja konepelti vaurioitunut.