Neljä ihmistä löytyi kuolleena palaneesta talosta itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa.

Savonlinnassa Louhessa Hattukalliontiellä palaneesta omakotitalosta löytyneiden neljän ihmisen ruumiit ovat tunnistamatta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kärpänen MTV Uutisille.

– Sataprosenttista varmuutta ei ole, sillä oikeuslääketieteellistä tutkimusta ei ole vielä tehty.

Koska tutkimusta ei ole tehty, ei vainajien kuolinsyystäkään ole tietoa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan talossa asui äiti kolmen lapsensa kanssa. Tutkinnanjohtaja ei vahvista tietoa, mutta hän sanoo MTV:lle, että palaneessa talossa asui vuokralla perhe.

Kärpänen ei myöskään kommentoi tulipalon syttymissyytä tai sitä, epäileekö poliisi rikosta asiassa.

– Kaikki tutkintalinjat ovat auki. Tekninen tutkinta tekee palopaikalla tänään tutkimuksia.

Ketään ei kuitenkaan ole otettu kiinni rikoksesta epäiltynä?

– Ei toistaiseksi.

Talo tuhoutui asuinkelvottomaksi

Pelastuslaitoksen mukaan noin sataneliöinen yksikerroksinen omakotitalo tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Louhen kylälle Hattukalliontielle lauantaina aamukahdeksalta.

Tehtävälle hälytettiin toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi kertoo, että talo oli ilmiliekeissä viranomaisten saapuessa paikalle.