Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittelee keskiviikkona väliraporttinsa, jossa on toimintatapoja lasten ja nuorten sosiaalisen median haitoilta suojelemiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisee väliraporttinsa lasten ja nuorten suojelemisesta sosiaalisen median haitoilta keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 15 alkaen.
Työryhmä on kevään 2026 aikana selvittänyt keinoja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuutta digitaalisissa ympäristöissä.
Tilaisuudessa esitellään työryhmän väliraportti, jossa on toimintatapoja, joilla voi suojata lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta.
Tilaisuudessa puhuvat muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja THL:n johtava asiantuntija Päivi Lindberg.
Työryhmä jatkaa työtään syksyn 2026 aikana.