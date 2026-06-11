Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät tänään. Selostaja paljastaa omat valintansa turnauksen voittajaksi ja parhaaksi maalintekijäksi.
Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa pelattavat MM-kisat käynnistyvät torstai-iltana, kun isäntämaa Meksiko saa vastaansa Etelä-Afrikan.
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MTV:llä MM-turnausta selostava Julius Sorjonen nostaa esiin kaksi mestarisuosikkiaan. Maalipörssin voittokamppailuun selostaja nostaa pelaajan, jonka edustama maa ei todellakaan lukeudu turnauksen ennakkosuosikkeihin.
Jalkapallon MM-kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka torstaina 22.00 (MTV Katsomo+ ja MTV3).
Katso Sorjosen ennustukset yllä olevalta videolta!
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät