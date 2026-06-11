Lapsi ei tarvitse asiantuntijan mukaan kesälomalla ohjelmatäyteistä kalenteria vaan aikaa tehdä itselle mieluisia asioita. Myös tylsyys on hyvästä.

Lasten ja vanhempien käsitykset hyvästä kesälomasta saattavat poiketa toisistaan ällistyttävän paljon – eivätkä välttämättä niin kuin aikuinen olettaisi.

Näin sanoo lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen.

– Eli vanhemmat sanovat, että "kun me oltiin siellä Kööpenhaminan Legolandissa tai jossain, niin eikö ollutkin upeeta". Ja sitten lapsi sanoo, että "kyllä kesässä parasta oli, kun siellä serkkujen mökillä saatiin kalanpoikasia purkkiin", Sinkkonen havainnollistaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Puolitoista viikkoa ilman kännykkää

Olennaista on Sinkkosen mukaan se, mikä lasta sytyttää ja mistä hän riemuitsee.

– Onko se just serkkujen kanssa oleminen tai onko hän semmoinen lapsi, joka ottaa ison kasan kirjoja ja rakastaa sitä, että menee jonnekin niitä lukemaan ja kaikessa rauhassa syventyy niihin ajatellen, että vihdoinkin on aikaa lukea kirjoja. Tämähän nyt on sellainen uusi trendi, jota kovasti kannatetaan, minä muiden mukana, että lapset lukisivat ja keskittyisivät.

Sinkkonen muistuttaa myös urheiluleireistä.

– Juuri olen yhden isän kanssa jutellut siitä, miten hänen oma kymmenkesäisensä on fanaattinen jalkapaloharrastaja. Hän on sitten aivan elementissään näillä leireillä, joissa on erittäin vaativa ohjelma. Sitten hän kaatuu illalla sänkyyn ja on unohtanut kännykän. Puolitoista viikkoa on mennyt ilman kännykkää.