Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon on suljettu.
Pelastustyöntekijät evakuoivat parhaillaan Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajaa Pentagonia.
Pelastusviranomaisten sekä CNN:n mukaan Pentagonissa on tapahtunut "vaarallisten aineiden onnettomuus".
CNN:n lähteiden mukaan ainakin rakennuksen kerrokset neljännestä seitsemänteen on suljettu.
Pentagonin tiedottaja Sean Parnell vahvisti CNN:lle "ilmanlaatuongelman", jota selvitetään ja sen takia edellä mainittuja varotoimenpiteitä tarvitaan.
– Poliisi noudattaa tavanomaisia suojausprotokollia, mukaan lukien suojautumismääräystä onnettomuusalueella, Parnell sanoo.
Paikalla tilannetta ovat tutkimassa Pentagonin oma vaarallisten aineiden torjuntaryhmä sekä Arlingtonin piirikunnan palolaitos.
Yksi lähteistä kertoo CNN:lle, että rakennuksessa olevat poliisit käyttävät kaasunaamioita ja täydellisiä kemikaalisuojavarusteita.
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