Toistuva suvivirsi-kohu nousi tällä kertaa pintaan Espoon kaupungin saaman uhkasakon myötä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) ehdottaa lakimuutosta suvivirren aseman selkiyttämiseksi.

Vestman sanoo MTV Uutisille, että niin sanottu suvivirsi-pykälä voitaisiin kirjata perusopetuslakiin ja toista astetta koskevaan vastaavaan lakiin.

Hän kertoo osallistuneensa eilen koulun kevätjuhlaan, jossa annettiin suvivirsi-varoitus ja halukkaita kehotettiin poistumaan virren ajaksi.

Vestman kertoo MTV Uutisille todenneensa tämän jälkeen, että lakimuutos tarvitaan.

– Pykälä olisi paikallaan, sanoo Vestman.

Hän toteaa, että lakimuutos on eduskunnan käytössä oleva keino vaikuttaa asiaan.

Valtioneuvoston alaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisun mukaan Espoon kaupunki on laiminlyönyt velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuutta ja esittänyt uskonnollisia lauluja ilmoittamatta asiasta etukäteen oppilaille ja huoltajille. Espoon kaupunki sai asiasta 10 000 euron uhkasakon.

"Suvivirsi ei ole uskonnonharjoittamista"

Vestmanin mukaan oikeustilan ei pitäisi olla epäselvä, mutta suvivirsi näyttää toistuvasti aiheuttavan hämmennystä ja reagointia kouluissa.

Hän viittaa perustuslakivaliokunnan auktoritatiiviseen linjaukseen, jonka mukaan suvivirsi ei ole uskonnonharjoittamista, josta pitäisi varoittaa.

– Emme ole edellyttäneet ennakkovaroitusta vanhemmille satavuotisesta juhlaperinteestä, kuten Suvivirrestä, saati erillistä poistumismahdollisuutta kevätjuhlasta sen takia. Kyse kun ei ole uskonnonharjoittamisesta, joka indoktrinoisi, Vestman kirjoitaa viestipalvelu X:ssä.