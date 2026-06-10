Pitkän uran mediassa ja politiikassa tehnyt Päivi Storgård puhuu nykyään avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja kokemuksistaan psykiatrisessa hoidossa.

Päivi Storgård on sairastanut kaksisuuntaista mielialahäiriötä yli 20 vuotta. Diagnoosin saaminen oli hänelle aikanaan järkytys, sillä tieto sairaudesta muutti hetkessä käsityksen itsestä ja tulevaisuudesta.

Mielenterveyden keskusliiton mukaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaa noin 56 000 suomalaista, mikä tarkoittaa noin yhtä prosenttia maamme aikuisista. Alttius sairastua on perinnöllinen ja valtaosalla oireilu alkaa 15–35-vuoden ikäisenä.

Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa hän kertoo, miten voimakkaasti mielenterveyden ongelmiin liittyvä häpeä voi vaikuttaa ihmiseen.

– Ajattelin, että nyt kuulun siihen niin sanottuun hullujen joukkoon enkä tule koskaan selviämään elämästäni. Mutta tässä sitä nyt vielä ollaan, Storgård sanoo.

Pitkään Storgård myös pelkäsi muiden ihmisten suhtautumista ja koki olevansa yksin sairautensa kanssa. Hän pelkäsi olevansa huono kansalainen, äiti sekä puoliso.

Kun Storgård lopulta kertoi sairaudestaan julkisesti, kokemus olikin päinvastainen kuin hän oli pelännyt.

– Sen jälkeen kun avauduin tästä asiasta, huomasin, etten todellakaan ole yksin. Iso taakka putosi harteilta. Minun ei enää tarvinnut salailla eikä kokea sellaista tyhjyyden tunnetta, Storgård kiittelee.

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