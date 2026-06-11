MTV Uutiset seuraa kaksipäiväisiä Kultaranta-keskusteluja.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesäasunnolla Naantalissa alkaa tänään kaksipäiväinen Kultaranta-keskustelu. MTV Uutiset näyttää suorana Stubbin avaussanat kello 12.30 alkaen ja seuraa päivän keskustelujen antia tässä artikkelissa.

Kultaranta-päivän sisällöstä kuullaan lisää myös Viiden jälkeen -ohjelmassa sekä illan tv-uutisissa, joista Kymmenen uutiset esitetään jo kello 21 jalkapallon MM-kisojen avausottelun takia.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tapahtuman teemana on maailman murros.

Tapahtumaan osallistuu 160 kotimaista ja ulkomaista vierasta.

Vieraina Kultarannassa nähdään esimerkiksi Kenian presidentti William Ruto ja Australian entinen pääministeri Kevin Rudd.

Kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa kansainvälinen päivä. Silloin tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja sekä niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat.

Toisena päivänä keskitytään kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta.