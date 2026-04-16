Keskustelu koulujen seksuaalikasvatuksesta ajautui poliittiseksi väittelyksi.

Kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Laura Huhtasaari (ps.) ja Mari Holopainen (vihr.) keskustelivat Huomenta Suomessa siitä, millaista sukupuolikasvatusta kouluissa pitäisi antaa. Keskustelu ajautui nopeasti poliittiseksi väittelyksi.

Huhtasaari sanoi, että opetuksen pitäisi olla neutraalia ja kunnioittavaa.

– Me lähdemme siitä, että me kunnioitamme jokaista ihmistä kokonaisuutena, emmekä ajattele, että mikään tämmöinen [esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen] tekee ihmisestä parempaa tai huonompaa. Emme lähde tuputtamaan tai pakottamaan. Pitäisi käsitellä neutraalisti eikä politisoida asiaa, Huhtasaari sanoi.

Holopainen huomautti tähän, että perussuomalaiset kansanedustajat ovat nimenomaan esittäneet, että kouluissa ei pitäisi keskustella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

– Tämä on aika hirveä viesti nuorille, Holopainen sanoi.

Huhtasaari ei ollut samaa mieltä ehdotuksen sisällöstä.

– Ei olla esitetty. Kyse on siitä, miten asiasta puhutaan, Huhtasaari sanoi.

Lopulta Huomenta Suomen toimittaja Jesse Kamras joutui toppuuttelemaan haastateltavia ja kehotti jatkamaan keskustelua lämpiössä.

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta

Perussuomalaisten kansanedustajat Kaisa Garedew ja Pekka Aittakumpu jättivät viime kuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat ”puolueetonta seksuaalikasvatusta”. Kansanedustajat kysyivät, miten hallitus varmistaa, että Seta tai muut poliittiset toimijat eivät jatkossa osallistu seksuaalikasvatuksen suunnitteluun tai toteutukseen varhaiskasvatuksessa tai peruskouluissa.