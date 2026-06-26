Egypti ja Iran kohtaavat varhain lauantaiaamuna jalkapallon MM-kisoissa Pride-ottelun merkeissä. Molemmissa maissa homoseksuaalisuus on rikos.
Yhdysvaltain Seattlessa järjestää tänään jalkapallon MM-kisojen ottelu, jossa Iran ja Egypti kohtaavat niin sanotussa Pride-ottelussa. Molemmissa maissa homoseksuaalisuus on rikos, mutta Seattlessa ottelusta halutaan tehdä näkyvä kannanotto ihmisoikeuksien puolesta.
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Kaupungin järjestäjät päättivät jo ennen MM-kisojen arvontaa, että paikallista aikaa 26. kesäkuuta illalla pelattava ottelu on Pride-ottelu. Ottelun ajankohta osuu Seattlen Pride-viikonloppuun, joka on yksi Yhdysvaltojen suurimmista.
– Pride-ottelupäivä päätettiin jo kauan ennen kuin tiedettiin, mitkä joukkueet pelaavat, kertoo Seattle Priden toiminnanjohtaja Patti Hearn.
Egyptin ja Iranin jalkapalloliitot vastustivat voimakkaasti Pride-teemaa ja pyysivät kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa estämään sateenkaarilippujen ja muiden Pride-symbolien käytön stadionilla. Fifa kuitenkin ilmoitti, että sateenkaariliput ovat sallittuja, koska ne edustavat ihmisoikeuksia.
– Sateenkaarilippu on ihmisoikeuksien symboli, ja siksi se sallitaan stadionilla, sanoo Hearn.
Yhteisöllisyyttä ja näkyvyyttä sateenkaarilipulla
Seattle tunnetaan avoimena ja suvaitsevaisena kaupunkina, jossa Pride-liput liehuvat ympäri vuoden. Paikalliset toivovat, että ottelu voi olla mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin myös kansainvälisesti.
– Kansainvälinen urheilu on ollut kautta historian yksi suurimmista yhteiskunnallisen muutoksen ja yksilönvapauksien edistäjistä, sanoo Kremwerk-klubin johtaja