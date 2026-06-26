SuomiAreena laajenee perjantaina iltapäivällä Porista avaruuteen.
Porissa järjestettävässä SuomiAreenassa nähtiin poikkeuksellinen avaruusaiheinen tempaus, kun Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijatiimi lähetti pienoissatelliitin stratosfääriin.
Laukaisu toteutetaan osana SuomiAreenan ohjelmaa..
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden rakentama satelliitti nostetaan ilmaan suuren sääpallon avulla, ja sen etenemistä seurataan lavalle rakennettavasta pienoiskomentokeskuksesta.
Satelliittiprojekti on osa laajempaa Pori Space Lab -yhteistyötä, jossa ovat mukana Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Tavoitteena on paitsi innostaa nuoria tieteen pariin, myös vastata avaruusalan kasvavaan työvoimatarpeeseen.
– Avaruusala kasvaa valtavasti, ja osaavista tekijöistä on pulaa. Haluamme, että nuoret innostuvat opiskelemaan ja hakeutuvat tälle alalle, SAMKin erikoistutkija Pekka Suominen kertoo.