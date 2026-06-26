Toyotan Sami Pajari joutui erikoiseen tilanteeseen Kreikan MM-rallin 4. erikoiskokeella.

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Pajari joutui pysähtymään ennen 4. erikoiskokeen puoliväliä säätämään jollain tavalla turvavöitään. Hän hävisi tapauksen aikana hieman reilut 10 sekuntia ja putosi kokonaistilanteessa 4. sijalta seitsemänneksi.

– Mun on pakko tehdä yksi juttu, Pajari totesi kesken ajon kartturilleen Marko Salmiselle.

Televisiokuvista ei käynyt selväksi oliko Pajari unohtanut kiinnittää osan turvavöistään vai oliko kyse vain säätötoimista.

– Siinä tapahtui jotain outoa, mikä minun pitää selvittää, suomalainen totesi mystisesti maalissa, eikä avannut tilannetta sen enempää.

MTV Urheilun ralliselostamossa tilanne aiheutti suurta hämmennystä. Siellä spekuloitiin, että Pajari saattaa saada vielä aikasakon, jos suomalaisella on ollut vyöt auki ajon aikana.

Katso tilanne yllä olevalta videolta.

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