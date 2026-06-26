Norjalaispelaaja oli housut kintuissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Oli senttimetreistä kiinni, ettei Norjan jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Sander Bergen penis olisi päätynyt kuviin NRK:n ja Norjan TV 2:n suorassa lähetyksessä tiistain vastaisena yönä.
Ennen Norjan ja Senegalin välistä ottelua kuvattiin Norjan pukukoppia, jossa pelaajat olivat vaihtamassa vaatteita.