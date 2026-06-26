Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jonka epäillään yrittäneen surmata lapsensa.

1970-luvulla syntynyttä miestä epäillään murhan yrityksestä, poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan mies yritti surmata alakouluikäisen lapsensa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Pyhtäällä.

Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Tapahtuneen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että poliisi selvittelee tapahtumankulkua. Hän kertoo kuitenkin, että pelastushenkilökunta ja poliisi saapuivat paikalle hyvin pikaisesti ilmoituksen jälkeen.

Epäillyn rikoksen kohteeksi joutunut lapsi vietiin kiireellisesti sairaalahoitoon, mutta hänellä ei ole enää hengenvaaraa ja poliisi on päässyt keskustelemaan hänen kanssaan.

– Hän ei ole tällä hetkellä vaarassa, Lindholm kertoo.

Poliisin mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta, ja siksi kyse on murhan yrityksen epäilystä.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen teosta epäiltynä torstaina.

Epäillyt rikokset tutkitaan yleensä siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Tutkinnanjohtaja Lindholm kertoo, että tutkinta asiassa tapahtuu Helsingissä, koska se katsottiin tarkoituksenmukaisimmaksi asianosaisten asuinpaikat huomioon ottaen.

MTV Uutisten tietojen mukaan miehellä ei ole rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta.