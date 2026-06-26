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– Taikinaan laitetaan sulatettua voita, niin minun oli pakko ruskistaa se. Ruskistin voin, annoin jäähtyä ja käytin sitten. Tulee tietynlainen paahtuneisuus makuun.

Harriet valmisti Viiden jälkeen -ohjelmassa 2024 voita sisältävän sokerikakkupohjan. Ruskistettu voi onkin tämän kakun salainen ainesosa.

Miten tehdään täydellinen mansikkakakku? Sen tietää Harriet Järf, Koko Suomi leipoo -voittaja vuosimallia 2024.

Tässä kolme mansikkakakkua, joilla ei voi mennä pieleen!

Kotimaisen mansikan pääsatokausi on parhaimmillaan käynnissä, joten nyt on hyvä hetki herkutella!

Kesän paras britakakku

Britakakku tai britatorttu on tyylikäs tarjottava kesäjuhlissa tai muuten vaan kahvin kanssa nautittuna. Mansikkabrita on klassikko, mutta voit käyttää erilaisia marjoja vaihdellen.