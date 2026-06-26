Mansikkakausi on täällä! Nappaa ohjeet suosituimpiin mansikkakakkuihin.
Kotimaisen mansikan pääsatokausi on parhaimmillaan käynnissä, joten nyt on hyvä hetki herkutella!
Mansikat maistuvat toki sellaisenaan, mutta kesää voi juhlistaa myös mansikkakakun merkeissä.
Tässä kolme mansikkakakkua, joilla ei voi mennä pieleen!
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Perinteinen mansikkakakku eli mansikkatäytekakku
Mansikkakakku kruunaa kesäpöydänHarriet Järf
Miten tehdään täydellinen mansikkakakku? Sen tietää Harriet Järf, Koko Suomi leipoo -voittaja vuosimallia 2024.
Harriet valmisti Viiden jälkeen -ohjelmassa 2024 voita sisältävän sokerikakkupohjan. Ruskistettu voi onkin tämän kakun salainen ainesosa.
– Taikinaan laitetaan sulatettua voita, niin minun oli pakko ruskistaa se. Ruskistin voin, annoin jäähtyä ja käytin sitten. Tulee tietynlainen paahtuneisuus makuun.