Pariisin poliisilaitos on kehottanut monia suurtapahtumia perumaan ohjelmansa tulevalta viikonlopulta poikkeuksellisen helleaallon takia.
Pariisin poliisi on kehottanut järjestäjiä perumaan ainakin lauantaisen Pride-marssin, musiikkifestivaali Solidaysin sekä Stade Charlety -stadionilla sunnuntaina kilpailtavan yleisurheilun Timanttiliiga-osakilpailun.
Kaupungissa ja muutenkin läntisessä Euroopassa on päällä poikkeuksellinen helleaalto, mikä on ruuhkauttanut sairaaloita. Pariisin poliisin kehotus voi muuttua myös suoraksi kielloksi järjestää kymmeniätuhansia ihmisiä vetävät tapahtumat.
Lisäksi Pariisissa on muun muassa kielletty alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla. Kielto astui voimaan perjantaina puoliltapäivin.
Ranskassa oli keskiviikkona mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja.
MTV Katsomo esittää Pariisin Timanttiliigan tapahtumia suorana sunnuntaina kello 19 alkaen, jos kisat käydään normaalisti.
5:03Näin hirmuhelteitä arvioitiin MTV Uutiset Livessä keskiviikkona.