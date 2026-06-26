Myyräkanta on kasvanut muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla, mutta romahtanut itäisessä Suomessa.
Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle Puumala-virukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli Luke.
Luken mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla.
Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa.
Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta, Luke kertoo.