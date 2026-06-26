Omega-korkeapaine on sulkenut Länsi-Euroopan kuumuuden rinkiin, joka alkaa kuitenkin rakoilla lähipäivinä.

Omega-korkeapaine eli Omega Block on jumittanut 40 asteen helteet Länsi-Euroopan ylle. Sulkukorkeapaineeksi kutsuttu ilmiö kestää yleensä 3–10 päivää, mutta voi kestää viikkojakin.

Forecan meteorologi Anna Takala kertoo hirmuhelteiden helpottavan ensi viikolla.

– Sulkukorkeatyyppinen tilanne on heikkenemässä ja alkaa liikkua itään päin. Ensi viikon alkupuolella tilanne on tässä muodossa ohi, Takala sanoo.

Länsi-Ranskassa mitattiin tällä viikolla kesäkuun kaikkien aikojen lämpöemmätys, 43, 8 astetta. Tälle päivälle Pariisiin Foreca ennustaa ylimmillään 38 astetta lämmintä.

Pariisissa asteet näyttävät laskevan ensi viikolla alle 30 asteeseen, mikä tarkoittaa yli kymmeneen asteen putoamista.

– Ensi viikon alku- ja keskivaiheilla Pariisin seudulla on 26-28 astetta. Ja vaikka sekin tuntuu suomalaisesta näkökulmasta hyvin lämpimältä, on se kuitenkin lähempänä normaalia, Takala sanoo.

Kokonaan megalämpö ei Euroopasta poistu.

– Espanjan Portugalin seudulla yli 40 asteen lämpötilat ovat ensi viikollakin mahdollisia, Takala sanoo.

Helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta itään, ja nousevat Suomeen asti. Katso yllä olevalta videolta ensi viikon sääennuste.

Omega-korkeapaine jumittaa lämmön pitkäksi aikaa yhteen paikkaan.MTV, Mapcreator.io

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