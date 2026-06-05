MM-kisat käynnistyvät kaaoksen keskellä – skottifani ei anna ilon sammua

Kun tähän soppaan lisää ebola-viruksen ja Kongon demokraattisen tasavallan joukkueen haasteet sekä etenkin New Yorkissa kytevän terrorismin uhan, on helppoa todeta, että kisahuuma ei ole korkeimmillaan.

MM-kisat käynnistyvät kaaoksen keskellä – skottifani ei anna ilon sammua

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– Fyysisesti tämä vaatii veronsa. Rakkuloita, kipeitä polvi- ja selkäkipuja – kaikkea mitä voi kuvitella. Mutta kyse on vain siitä, että nousee ylös, jatkaa eteenpäin ja muistaa, miksi teen tätä, kiltti päällä etenevä Ferguson linjaa.