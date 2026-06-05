Jalkapallon MM-kisat alkavat ensi viikolla. Tapahtumia on riittänyt, vaikka avauspotkuun on vielä kuusi päivää.
Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa käytävien kisojen ympärillä on kuitenkin myrskynnyt jo pitkään.
Yhdysvalloissa täysin lapasesta lähteneet hinnat yhdistettynä presidentti Donald Trumpin hallinnon tiukkaan maahantulolinjaan on herättänyt vihaa ja johtanut samalla pettymykseen lipunmyynnin osalta.
Iranin sodan mahdollisia vaikutuksia kisoihin on voitu ainoastaan arvailla. Trump totesi maaliskuussa, että Iranin osallistuminen ei ole sopivaa.
Iranin urheiluministeri Ahmad Donyamali kertoi samoihin aikoihin, ettei maa voi osallistua kisoihin sen jälkeen, kun Yhdysvallat surmasi Iranin korkeimman johtajan.
Iran kuitenkin osallistuu kisoihin, vaikka joukkue tosin siirsi leirinsä Tijuanaan Meksikon puolelle ja kulkee sieltä Los Angelesissa pelattaviin otteluihinsa.
Meksikossa puolestaan arvaamaton turvallisuustilanne on aiheuttanut huolta tulevien kisaturistien parissa.
Kun tähän soppaan lisää ebola-viruksen ja Kongon demokraattisen tasavallan joukkueen haasteet sekä etenkin New Yorkissa kytevän terrorismin uhan, on helppoa todeta, että kisahuuma ei ole korkeimmillaan.
Kiltti päällä elämänilon puolesta
Pientä valonpilkahdusta kaiken negatiivisuuden keskelle tuo intohimoinen skotlantilaisfani Craig Ferguson, joka on kehitellyt varsin omaperäisen hyväntekeväisyystempauksen.
Ferguson on luvannut kävellä Los Angelesista Bostoniin kerätäkseen rahaa miesten mielenterveyden edistämiseksi. Hän on ollut tien päällä jo kolme kuukautta.