Turkki päihitti Yhdysvallat MM-lohkopäätöksessä kihauttamalla ottelun vihoviimeisestä tilanteesta.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Turkki onnistui kairaamaan ensimmäisen voittonsa jalkapallon MM-turnauksen viimeisessä ottelussaan. Sen se teki isäntämaa Yhdysvaltoja vastaan ottelun viimeiseksi jääneestä tilanteesta lisäajan kahdeksannella minuutilla.
Kaan Ayhan liukui pallon maaliin aivan luukulta turkkilaisvyörytyksen jälkeen, ja Turkki voitti Inglewoodissa käydyn D-lohkon taiston 3–2.