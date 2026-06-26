Tennislegenda Chris Evertin syöpä on uusiutunut.
Chris Evert kertoo sosiaalisessa mediassa ikävästä uutisesta. 71-vuotias yhdysvaltalainen tennislegenda sai viime viikonloppuna tietää munasarjasyöpänsä palanneen.
– Olen jo käynyt leikkauksessa hoitoni ja toipumiseni ensimmäisenä vaiheena. Aloitan solunsalpaajahoidot tulevien viikkojen aikana, Evert kirjoitti.
Hän luonnehti munasarjasyöpää "armottomaksi", mutta vakuutti pysyvänsä optimistisena ja päättäväisenä "jatkaessaan taistelua".
Evertillä diagnosoitiin munasarjasyöpä ensimmäisen kerran joulukuussa 2021. Syöpä on uusiutunut sittemmin kahdesti.
– Ystäväni Chrissie on mestareiden mestari ja sellaisena murskaa tämän hirviön jälleen, Evertin pitkäaikainen kilpakumppani ja ystävä Martina Navratilova kirjoitti kannustukseksi.
Valtava saldo
Evert voitti urallaan peräti 18 grand slam -turnausta kaksinpelissä ja kolme nelinpelissä. Wimbledon-mestaruuksia kaksinpelissä kertyi kolme ja nelinpelissä yksi.
Tv-asiantuntijana vuosikymmenten ajan toiminut Evert ilmoitti erikseen, ettei ole Wimbledonissa läsnä tänä vuonna. Hän aikoo huilata töistä seuraavat kuukaudet ja keskittyä terveyteensä.