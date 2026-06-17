MM-kisoihin osallistuva Iranin jalkapallomaajoukkue on joutunut kokemaan Trumpin hallinnon huonon kohtelun.

Iranin ja Yhdysvaltojen vuosikymmenien vihanpito näkyy myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavissa jalkapallon MM-kisoissa. Presidentti Donald Trumpin hallinto on hankaloittanut joukkueen valmistautumista ja maassaoloa. Politiikka jakaa myös maassa asuvia satojatuhansia iranilaisia ja iranilaistaustaisia ihmisiä.

Iran aloitti MM-kisataipaleensa alkulohkon ottelussaan Uutta-Seelantia vastaan Los Angelesissa.

Siellä asuu paljon iranilaisia. Heidän piirissään kaupunki kulkee myös nimellä Tehrangeles. Eteläisessä Kaliforniassa arvioidaan asuvan noin 700 000 iranilaistaustaista ihmistä.

Iranissa jalkapallo on suosittu laji. On mahdotonta sanoa, kuinka moni yhdysvaltainiranilaisista on jalkapallofaneja, saatikka Iranin maajoukkueen kannattajia.

Team Melli – Iranin joukkueen lempinimi, joka tarkoittaa maajoukkuetta – kuitenkin jakaa ainakin osaa iranilaisista. Tämä näkyi sekä stadionin ulkopuolella että sen sisällä.

Oli ainakin kahdenlaista Iranin lippua. Nykyhallinnon punavihreävalkoista, ja trikoloria, jossa on keskellä keltainen leijona ja aurinko. Tämä lippu viittaa ennen vuoden 1979 vallankumouksen aikaiseen, kovaotteisen shaahi Mohammad Reza Pahlavin kauteen.

Kansan joukkue vai ei?

– Tämä joukkue ei ole Iranin kansan joukkue, sanoi Farhad Jafargad uutistoimisto Reutersille, viitaten, että se edustaa Teheranin sortohallintoa.

Jafargad oli yksi muutamasta sadasta ottelustadionin ulkopuolelle kerääntyneestä yhdysvaltainiranilaisesta.