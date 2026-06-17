MM-kisoihin osallistuva Iranin jalkapallomaajoukkue on joutunut kokemaan Trumpin hallinnon huonon kohtelun.
Iranin ja Yhdysvaltojen vuosikymmenien vihanpito näkyy myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavissa jalkapallon MM-kisoissa. Presidentti Donald Trumpin hallinto on hankaloittanut joukkueen valmistautumista ja maassaoloa. Politiikka jakaa myös maassa asuvia satojatuhansia iranilaisia ja iranilaistaustaisia ihmisiä.
Iran aloitti MM-kisataipaleensa alkulohkon ottelussaan Uutta-Seelantia vastaan Los Angelesissa.
Siellä asuu paljon iranilaisia. Heidän piirissään kaupunki kulkee myös nimellä Tehrangeles. Eteläisessä Kaliforniassa arvioidaan asuvan noin 700 000 iranilaistaustaista ihmistä.
Iranissa jalkapallo on suosittu laji. On mahdotonta sanoa, kuinka moni yhdysvaltainiranilaisista on jalkapallofaneja, saatikka Iranin maajoukkueen kannattajia.
Team Melli – Iranin joukkueen lempinimi, joka tarkoittaa maajoukkuetta – kuitenkin jakaa ainakin osaa iranilaisista. Tämä näkyi sekä stadionin ulkopuolella että sen sisällä.
Oli ainakin kahdenlaista Iranin lippua. Nykyhallinnon punavihreävalkoista, ja trikoloria, jossa on keskellä keltainen leijona ja aurinko. Tämä lippu viittaa ennen vuoden 1979 vallankumouksen aikaiseen, kovaotteisen shaahi Mohammad Reza Pahlavin kauteen.
Kansan joukkue vai ei?
– Tämä joukkue ei ole Iranin kansan joukkue, sanoi Farhad Jafargad uutistoimisto Reutersille, viitaten, että se edustaa Teheranin sortohallintoa.
Jafargad oli yksi muutamasta sadasta ottelustadionin ulkopuolelle kerääntyneestä yhdysvaltainiranilaisesta.
Joissakin vastaavissa protesteissa on nähty shaahin Iranin lippujen lisäksi Yhdysvaltain ja Israelin lippuja.
Moni näistä rojalisteista haluaisi Iranin johtoon Yhdysvalloissa maanpaossa asuvan, 65-vuotiaan kruununprinssi Reza Pahlavin, ja Trumpin jatkavan Iranin pommittamista.
Los Angelesin stadionille sisään mennyt Mehdi Jafari oli toista mieltä joukkueesta ja politiikan sekoittamisesta jalkapalloon.
– Olemme täällä kannattamassa Irania. Mielestäni politiikan pitäisi antaa olla, ja vain mennä ja kannustaa Team Melliä.
Kiellosta huolimatta stadionilla shaahin ajan lippuja
Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan sääntöjen mukaan pelistadioneille saa viedä vain liiton jäsenmaiden virallisia lippuja.
Kiellosta huolimatta Iranin ensimmäisessä ottelu näkyi katsomossa myös leijona-aurinko-yhdistelmällä kuvioituja Iranin lippuja, t-paitoja ja päähineitä.
Mediaraporttien mukaan yleisössä Iranin kansallislaululle sekä hurrattiin että buuattiin. Kiihkeimmät islamistisen hallinnon iranilaisvastustajat kannustivat Uusi-Seelantia.
Katsomossa nähtiin myös paita, jossa luki Minab 168. Viesti viittasi Yhdysvaltain ja Israelin koulupommitukseen. Siinä kuoli 168 lasta.
Suurin osa iranilaisista oli joukkueensa tukena. Iranin tasoittaessa otteluun 2-2:een, katsomo räjähti riemuun. Median mukaan katsojat kannustivat omiaan välikohtauksitta.
Tasoitus lienee helpotus kannattajien lisäksi joukkueelle, mutta Iranilla oli muitakin niin sanottuja haasteita.
Iran jatkuvien viisumivaikeuksien kohde
Joukkueen viisumien saanti on ollut kiven alla, vaikka Fifa on luvannut, että joukkue pelaajineen ja taustoineen pääsee isäntämaihin ongelmitta.
Yhdysvallat vaatii, että iranilaiset palaavat kisojen ajan kotileiriinsä Meksikon Tijuanaan ottelupäivän aikana. Sama pätee myös viisumin kanssa maahantuloon aivan etelärajan takaa.
Iranin päävalmentaja Amir Ghalenoein mukaan Team Mellille oli luvattu, että se voisi olla Yhdysvalloissa yön ennen paluuta, koska ottelu pelattiin myöhään. Heidät kuitenkin pakotettiin paluuseen välittömästi.
Palautumisen kannalta tämä oli huonoa, eikä heille kerrottu, miksi päätös oli pyörretty, Gholanoei sanoi.
Kun Yhdysvallat helmikuun lopussa hyökkäsi Iraniin, maan urheiluministeri sanoi, ettei se kykene pelaamaan Yhdysvalloissa. Sittemmin Iran yritti siirrättää alkusarjan ottelunsa Meksikoon tai Kanadaan.
Leiri siirtyi Arizonasta Tijuanaan Meksikoon
Näin ei käynyt, mutta Iran lopulta päätyi leireilemään Tijuanaan Arizonan Tucsonin sijaan. Joukkue katsoi sen paremmaksi Yhdysvaltain viisumijarruttamisen takia.
Lisäksi osa Iranin joukkuedelegaatioista jäi kokonaan viisumitta. Yhdysvaltain mukaan epäiltynä terroristisista yhteyksistä.
Fifa ei tässä kyennyt täyttämään lupauksiaan. Trumpin läheiseksi ystäväksi liimautunut liiton puheenjohtaja Gianni Infantino on luonnehtinut asiaa vaikeaksi, mutta todennut, että viisumiasiat kuuluvat isäntämaalle.
Meksikon presidentti Claudia Sheinbaumin mukaan Fifa oli lähestynyt Meksikoa ja tiedustellut, voisiko se majoittaa Iranin joukkueen, koska Yhdysvallat ei halua tarjota sille leiripaikkaa koko sille ajalle, kun se on turnauksessa mukana.
Maaliskuussa Trump sanoi, että Iran toki on tervetullut, mutta ettei se olisi sopivaa, joukkueen oman turvallisuuden kannalta. Iranin jalkapalloliitto Ffiri latasi vastapalloon, ja sanoi, ettei Yhdysvaltoja voi päästää kisaisännäksi, jos se ei kykene suojelemaan pelaajia.
Trumpin edustaja halusi Iranin ulos kisoista
Paolo Zampolli on italialaistaustainen mies, joka yhytti Donald Trumpin ja silloisen Melania Knaussin. Viime vuoden maaliskuussa Trump nimitti Zampollin eritysedustajakseen.
Tässä ominaisuudessa Zampolli ehdotti, että Iran suljetaan kisoista ja tilalle otetaan nelinkertainen maailmanmestari Italia, joka on nyt heikkojen peliensä takia poissa kolmansista peräkkäisistä MM-kisoista.
Ehdotus tyrmättiin kaikkialla, eikä vähiten Italiassa. Zampolli oli ehdottanut samaa ennen Qatarin kisoja.
Ei siten aivan tavanomainen MM-kisoihin valmistautuminen.
Iran ja Yhdysvallat kohdanneet kahdesti
Vuonna 1998 Iranin ja Yhdysvaltojen pelaajat asettuivat yhteiskuvaan MM-kisojen alkulohko-ottelun jälkeen.Allstar
Iran ja Yhdysvallat ovat kohdanneet jalkapallon MM-kisoissa kahdesti.
Ranskassa 1998 Iran oli parempi luvuin 2-1. Etukäteen ottelua kuvailtiin muun muassa historian poliittisesti latautuneimmaksi jalkapallokohtaamiseksi.
Mukana kommenteissa oli kentän ja pelaajien ulkopuolista painetta.
Kentällä iranilaiset ojensivat pelivastustajilleen kimput valkoisia ruusuja rauhan eleenä. Yhdysvaltalaisten antama maajoukkueviiri edusti samaa henkeä. Lisäksi joukkueet poseerasivat yhteiskuvassa, mikä yleensäkin on harvinaista MM-kisoissa.
Toinen paremmuuden mittaaminen oli Qatarissa 2022. Tuolloin Yhdysvallat oli parempi 1-0. Pelin yhteydessä ei ollut Ranskan kisojen vertaista koreografiaa.
Kisojen ympärillä Irania vastaan kuitenkin protestoitiin kurdi Mahsa Aminin kuoleman takia. Moraalipoliisi pidätti hänet Teheranissa sopimattomasta tavasta pukeutua hijabiin.
Selliin viemisen jälkeen häntä ei enää nähty tajuissa olevien kirjoissa. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan poliisi hakkasi hänet.
Pride-ottelu Seattlessa Iranin ja Egyptin hampaissa
Fifaa kuumottava MM-kisaottelu pelataan lauantaina 26.6. Seattlessa. Siinäkin mukana on Iran. Mutta se ei ole ainoa tuohtunut joukkue.
Team Melli pelaa Faaraoita eli Egyptiä vastaan ottelussa, jonka kulkee Pride -otteluna. Kumpikaan maa ei ole tunnettu myötämielisyydestä seksuaalivähemmistöihin. Ne ovatkin protestoineet asiaa.
Kyse on Seattlen omasta Pride-kuukauden juhlistamisesta. Fifa ei ole tempauksessa suoraan mukana, mutta lisää päänvaivaa se järjestölle aiheuttaa.
Huolimatta siitä, että Fifa periaatteissaan on kaikkea syrjintää vastaan, ja sitoutuu tunnustettuihin kansanvälisiin ihmisoikeuksiin sekä niiden suojelemisen edistämiseen.