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Juuri nyt Avaa

Jalkapallon MM-kilpailujen yleisöennätys on jo rikkoutunut, vaikka vielä pelataan lohkovaiheen otteluita. Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä Ecuador–Saksa-pelissä videotaululla East Rutherfordissa näytettiin uutta ennätyslukemaa: tämän MM-turnauksen otteluihin oli ilmestynyt jo 3 605 357 katsojaa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Stadionit Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa ovat olleet tämän kesän turnauksessa yli 99-prosenttisesti täynnä, vaikka korkeat lippuhinnat ovat kirvoittaneet valtavasti kritiikkiä.

"Jännitystä"

Tässä turnauksessa on isketty nyt myös eniten maaleja lajin MM-historiassa. Koossa on 59 matsin jälkeen jo 177 osumaa.