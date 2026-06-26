MM-kisoissa on jo tehty niin uusi maaliennätys kuin yleisöennätyskin.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jalkapallon MM-kilpailujen yleisöennätys on jo rikkoutunut, vaikka vielä pelataan lohkovaiheen otteluita. Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä Ecuador–Saksa-pelissä videotaululla East Rutherfordissa näytettiin uutta ennätyslukemaa: tämän MM-turnauksen otteluihin oli ilmestynyt jo 3 605 357 katsojaa.
Aiempi ennätys oli vuoden 1994 MM-kisoista, jolloin peleissä oli yleisöä vajaat 3,6 miljoonaa.