– Tietysti toivoisin, että kaikkein pienin arvio toteutuisi, mutta alueelta tulleen kuvamateriaalin perusteella tilanne on tosi vaikea. Siellä on kokonaisia asuinalueita, joissa on sortunut paljon isoja kerrostaloja täysin maan tasalle, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin johtaja Suvi Heinonen arvioi MTV Uutisille.

Mihin arvio uhrimäärästä perustuu?

Toisekseen ihmisen toiminnasta johtuvina seikkoina otetaan huomioon, kuinka paljon väestöä alueella on ja millainen on rakennuskannan yleinen kunto.

"Todella epätavallista"

– On myös todella epätavallista, että ensin tapahtui magnitudin 7,2 järistys ja että sitä seurasi alle minuutin sisällä toinen, vielä isompi magnitudin 7,5 järistys, Heinonen huomauttaa.

Jos esijäristys laukaisee vielä suuremman maanjäristyksen, se tapahtuu yleensä tuntien, päivien tai jopa viikkojen viiveellä – ei sekunneissa.