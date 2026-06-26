Suomalaisasiantuntija arvioi Venezuelan maanjäristysten uhrimäärän kasvavan suureksi. Järistysten tuhovoimaa kasvattivat epäonniset sattumat sekä seismologinkin näkökulmasta harvinainen ilmiö.
Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) varoitti pian Venezuelan maanjäristysten jälkeen, että kuolonuhrien määrä voisi nousta jopa 10 000–100 000:een.
Perjantaina Suomen aikaa viimeisin vahvistettu menehtyneiden määrä oli 235.
Samaan aikaan kadonneiksi oli ilmoitettu vahvistamattomien tietojen mukaan yli 46 000 henkilöä. Tämä luku on saatu oppositiojohtajien jakamalta verkkosivustolta, jolla jäljitetään kadonneita henkilöitä.
Tiedot päivittyvät, eikä kokonaiskuvaa tilanteesta vielä ole.
– Tietysti toivoisin, että kaikkein pienin arvio toteutuisi, mutta alueelta tulleen kuvamateriaalin perusteella tilanne on tosi vaikea. Siellä on kokonaisia asuinalueita, joissa on sortunut paljon isoja kerrostaloja täysin maan tasalle, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin johtaja Suvi Heinonen arvioi MTV Uutisille.
Ihmiset kävelivät romahtaneen rakennuksen ohi Caracasissa 25. kesäkuuta.AFP / Lehtikuva
Huolta lisää, että kansallisena vapaapäivänä kuuden aikaan illalla monet ihmiset ovat todennäköisesti olleet kodeissaan.
– Vaikuttaa pelottavan todennäköiseltä, että uhreja tulee olemaan todella paljon.
Pelastustoimia vaikeuttavat katkenneet viestintäyhteydet sekä pelastushenkilöstön riittämätön varustus.
– Sortuneiden rakennusten alle jääneillä ihmisillä on tietysti sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä, mitä nopeammin he pääsevät sieltä pois. Mitä kauemmin aikaa menee täysimittaisten pelastustoimien alkamiseen, sitä ikävämmäksi tilanne muuttuu.