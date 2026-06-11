MM-jalkapallon avaus voi viivästyä – viisumit, pitkät matkat ja protestit puhuttavat.

Jalkapallon MM-kisat alkavat, mutta kisojen avausottelun aikataulu on epävarma Meksikon kaupungin sateiden ja mahdollisen ukkosmyrskyn vuoksi. Kisojen alla keskustelua ovat herättäneet myös maahantuloon liittyvät ongelmat, pitkät välimatkat sekä turvallisuushuoli.

MTV:n ulkomaantoimittajat Sanna Voltti ja Janne Puumalainen arvioivat erikoislähetyksessä millaisessa ulkopoliittisessa tilanteessa ja hämmentävissä olosuhteissa maailman suurin urheilutapahtuma alkaa.

Meksikossa on satanut jo monta päivää kaatamalla, ja metroverkko on ollut ainakin osittain pois käytöstä. Ulkomaantoimittaja Janne Puumalaisen mukaan kaupungin ympärille saattaa olla muodostumassa isompikin ukkosmyrsky.

– Katsotaan, saadaanko ensimmäistä ottelua ainakaan aikataulussa alkamaan, Puumalainen arvelee.

Avajaisseremonioiden on määrä alkaa tuntia ennen ottelua, mutta ottelua voidaan joutua siirtämään tai pahimmassa tapauksessa lykkäämään seuraavalle päivälle. Puumalaisen mukaan kisajärjestäjät joutuvat pohtimaan, miten vastaavissa tilanteissa toimitaan.

Kuumuus muuttaa peliä

Peliolosuhteet ja lämpötilat puhuttavat jo ennen avausottelua. Osa peleistä pelataan kolmella sisästadionilla, ja ottelupaikkakuntien lämpötiloissa on suuria eroja.

Voltti arvioi, että kuumuus voi näkyä myös katsomoissa.

– Montakohan pelaajaa ja katsojaakin nähdään pyörtyvän näissä kisoissa, Voltti pohtii.

Voltin mukaan myös New Yorkin ja New Jerseyn alue voi olla kuuma.