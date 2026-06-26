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Vuoden 2014 maailmanmestari Schweinsteiger toimii turnauksessa saksalaisen ARD:n kommentaattorina. Viime viikonloppuna hän kuvaili afrikkalaista jalkapalloa kohauttavasti, kun Norsunluurannikko kohtasi Saksan.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

Terveys ja hyvinvointi

13:20 Terveys ja hyvinvointi

– Afrikkalainen jalkapallo on hieman villiä ja epäortodoksista, eikä välttämättä taktisesti niin hiottua, Schweinsteiger luonnehti The Athleticin mukaan .

– Kun kuulin tämän kommentin, olin pettynyt. Olin pettynyt häneen. On outoa, että hän puhuu tavalla, jota voi kutsua rasistiseksi, kun hän tuntee jalkapallon niin hyvin.