Asiantuntijaksi siirtyneen saksalaisen suurpelaajan Bastian Schweinsteigerin kommentit afrikkalaisesta jalkapallosta ovat aiheuttaneet kohun MM-kisoissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Vuoden 2014 maailmanmestari Schweinsteiger toimii turnauksessa saksalaisen ARD:n kommentaattorina. Viime viikonloppuna hän kuvaili afrikkalaista jalkapalloa kohauttavasti, kun Norsunluurannikko kohtasi Saksan.